Giornata speciale oggi per Alessandro Matri, che compie oggi 37 anni. Mentre si chiacchiera su quello che potrebbe essere il suo futuro, arrivano per lui gli auguri social della Lazio, sua ex società sia come calciatore che come dirigente.

«Tanti auguri di buon compleanno ad Alessandro Matri! L’ex dirigente ed attaccante biancoceleste spegne oggi candeline», questo il messaggio del club capitolino.

Tanti auguri di buon compleanno ad Alessandro Matri! L'ex dirigente ed attaccante biancoceleste spegne oggi 3⃣7⃣ candeline pic.twitter.com/RS3k8zGRzL — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 19, 2021

