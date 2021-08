Nandez al Tottenham in prestito: l’ultima idea per sbloccare la cessione del centrocampista uruguagio in rotta col Cagliari

Nahitan Nandez non ha nessuna intenzione di giocare nel Cagliari la prossima stagione, ecco perché Capozucca e Giulini si stanno adoperando per trovare una soluzione. Naufragata l’ipotesi Inter, i rossoblù sono in trattativa col Tottenham: anche qui il prestito potrebbe sbloccare la situazione.

Secondo La Gazzetta dello Sport si potrebbe imbastire una cessione temporanea onerosa sui 5 milioni che preveda poi un futuro riscatto al termine di questa stagione. Il tesoretto ricavato finanzierebbe poi il prossimo mercato estivo.

