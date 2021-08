Per la prima serata in tv, giovedì 19 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “DOC – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Veleni” e Io ci sono”.

Nel primo, Andrea si trova nell’occhio del ciclone nel momento in cui un ex specializzando lo accusa di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica: incapace di difendersi a causa dell’amnesia, cerca conferme nelle persone che gli sono vicine. Nel frattempo, Lorenzo deve combattere per far inserire Chiara nella lista dei trapianti e Agnese ha un improvviso malore…

Nel secondo, le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea trova l’appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui soffre. Ma le accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica che gli vengono mosse rischiano di allontanarlo dall’ospedale definitivamente.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Delitti in Paradiso”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “Il pastello rosso, “Un omicidio impossibile” e “Nozze di sangue”.

Nel primo, la morte di una famosa produttrice di cosmetici naturali dell’isola si trasforma in un’occasione per riesumare un tragico episodio della vita della donna…

Nel secondo, l’ispettore londinese Richard Poole viene inviato sull’isola caraibica di Saint-Marie per far luce sulla morte di un collega britannico, Charlie Hulme, detective alla locale stazione di polizia di Honoré, ritrovato ucciso all’interno della stanza blindata di una lussuosa villa, di proprietà di una aristocratica coppia inglese. Di fronte ai problemi con sole, sabbia e bagagli smarriti, Poole cerca di risolvere in fretta il caso per poter tornare al più presto a casa.

Nel terzo, trasferito in servizio in pianta stabile a Saint-Marie, Poole deve fare i conti con l’omicidio di una giovane sposa, colpita al cuore con una lancia il giorno delle sue nozze. Collaborando al caso con la nuova collega Camille, l’ispettore si rende ben presto conto che tutti i membri della famiglia della vittima avevano dei validi moventi per liberarsi della ragazza.

Italia1 alle 21.10 riproporrà “Cornetto Battiti live compilation”, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà “Viaggio nella grande bellezza”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Doppio sospetto”; su Rete4 alle 21.25 “Il bisbetico domato”; su La7 alle 21.15 “I cannoni di Navarone”; su Rai4 alle 21.20 “Avengement – Missione vendetta”; su La7D alle 21.30 “Potiche – La bella statuina”; su La5 alle 21.05 “Stanno tutti bene – Everybody’s fine”; su Iris alle 20.55 “Three kings”; e su Italia2 alle 21.10 “Rush hour – Missione Parigi”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21.15 con “Salome” di Richard Strauss. Dramma musicale in un atto su libretto di Hedwig Lachmann. Franz Welser-Möst dirige i Wiener Philharmoniker. Regia scene costumi di Romeo Castellucci.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “Zelig”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai