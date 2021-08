OLBIA. Il porto Isola Bianca di Olbia ricomincia a macinare numeri di tutto rispetto sul fronte dei passeggeri. Non siamo ancora sui livelli precedenti l’arrivo della pandemia, ma i risultati del 2019, anno record per lo scalo di Olbia, non sono più così lontani.

Fino a ferragosto, sulle banchine olbiesi sono transitati circa 222mila passeggeri, ovvero il 9 per cento in più rispetto all’anno scorso e più o meno la stessa percentuale in perdita rispetto all’anno record del 2019. Nella stessa data del 15 agosto, l’anno scorso i passeggeri in arrivo erano stati 203 mila, mentre nel 2019 erano stati 236 mila.

Dunque l’Isola Bianca va a perdere solo 14mila passeggeri rispetto a due anni fa. Un chiaro segnale di come questa stagione turistica rappresenti un primo passaggio di svolta per archiviare la crisi provocata dall’esplosione del Covid-19.

