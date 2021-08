Palosco. Allarme a Palosco: nella mattina di giovedì 19 agosto, verso le 10, si sono scatenate della fiamme in una villetta di via Aristide Gritti.

Immediata la richiesta di intervento e il pronto intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Romano di Lombardia e i vvf del distaccamento di Palazzolo.

Verso le 10 i vigili del fuoco hanno spente le fiamme, hanno messo in sicurezza e hanno bonificato l’area compromessa. Fortunatamente non si registra nessun ferito. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Palosco per gli accertamenti di Legge.