A pochi giorni dall’esordio in campionato contro il Torino e a una settimana e mezza dalla fine della sessione estiva di calciomercato, i dirigenti dell’Atalanta stanno cercando di chiudere il cerchio tra conferme, acquisti e cessioni.

Tra i principali nodi da sciogliere la dirigenza nerazzurra, insieme al tecnico Gasperini, sta decidendo il futuro dei giovani Scalvini, Del Prato, Da Riva, Ghislandi e Piccoli. Se per alcuni di loro sembra si stia aspettando di vedere chi arriverà, per altri invece il futuro pare segnato.

Il difensore classe 2003 Scalvini sta convincendo a suon di prestazioni importanti. Nel precampionato le prestazioni del ragazzo nato a Brescia sono andate via via crescendo, tanto da ritagliarsi diversi spazi in campo. Spicca la personalità con cui si propone in avanti, la stazza fisica e la capacità di lettura delle diagonali difensive.

Caratteristiche difficili da trovare in un giovane che ha ancora grandissimi margini di miglioramento. L’età è dalla sua parte, infatti l’Atalanta potrebbe decidere di farlo allenare in pianta stabile con la prima squadra, con la possibilità di giocare in Primavera ed essere utilizzato in caso di necessità da Gasperini. Un altro anno a Zingonia non sarebbe da escludere.

Discorso diverso per quanto riguarda i centrocampisti Del Prato e Da Riva, rispettivamente classe ’99 e ’00. Il primo arriva da due stagioni in cui è diventato titolare fisso in Serie B con la maglia del Livorno e della Reggina. Sono 59 le presenze collezionate in cadetteria e la chance che gli ha dato il tecnico di Grugliasco di poter svolgere la preparazione estiva con la maglia nerazzurra è stata ripagata sul campo.

Da Riva invece è reduce solamente da un’annata di esperienza con la maglia del Vicenza. Alcuni problemi al ginocchio l’hanno condizionato e per questo non ha trovato continuità di rendimento, pur facendo intravedere buone cose.

Se per Del Prato potrebbe essere sensato rimanere a Bergamo ed entrare nelle rotazioni del mister, lo stesso non vale per Da Riva che avrebbe bisogno di giocare spesso per fare esperienza.

Sugli esterni l’Atalanta è alla ricerca di un rinforzo di qualità e pronto subito. Il classe ’01 Ghislandi, autore di un’ottima stagione nel campionato Primavera, deve ancora misurarsi nel mondo professionistico e nonostante le qualità di corsa e tecnica difficilmente potrà tornare utile a Gasp in questa stagione.

In attacco il bomber Piccoli sembra aver convinto la società a puntare su di lui. Durante il prestito allo Spezia di Italiano lo scorso anno, il giocatore ha messo in mostra la sua capacità di calarsi alla perfezione in una competizione di livello come la Serie A. Non è da escludere quindi che possa fare la terza punta alle spalle di due mostri sacri come Zapata e Muriel e visti i numerosi impegni potrebbe esserci bisogno di lui.