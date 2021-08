«La stazione per l’Alpago è il punto di arrivo al lago di Santa Croce per i turisti che utilizzano il treno. È fondamentale riqualificarla e renderla un luogo accogliente». Lo afferma il consigliere provinciale delegato all’urbanistica e sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini, che nei giorni scorsi è stato in sopralluogo proprio alla stazione “Per l’Alpago” (ricadente geograficamente alla Secca, nel territorio comunale pontalpino).

La struttura oggi è fortemente degradata. I muri perimetrali sono ricoperti di graffiti e scarabocchi. Le porte sono chiuse e non esiste un presidio, eccezion fatta per la biglietteria automatica, che spesso risulta inattiva. Inoltre, ci sono erbacce alte e materiali depositati ovunque.

«Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di turisti e utenti: tutti denunciano il grave stato di degrado in versa la stazione – sottolinea Vendramini -. Per questo, abbiamo voluto renderci conto della situazione e abbiamo già preso contatti con i responsabili regionali delle ferrovie e di Rfi, con la richiesta di manutenzioni straordinarie e ordinarie. A breve apriremo un tavolo con i gestori della rete ferroviaria, d’accordo anche con l’amministrazione comunale di Alpago, perché è necessario intervenire: la stazione è un biglietto da visita per i turisti diretti al lago e per l’intera provincia. Dopo l’elettrificazione della linea, ci aspettiamo un aumento dei flussi, anche alla luce dei recenti studi europei che parlano di una disaffezione crescente nell’uso dell’auto privata; quindi è doveroso che gli utenti della ferrovia possano avere un luogo accogliente in cui arrivare e in cui rimanere in attesa dei treni. Un luogo che può diventare anche utile per la promozione e l’informazione turistica, o per la vendita di prodotti del territorio».

