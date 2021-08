Irpiniatimes.it

Dopo gli scorsi banchetti al quale in tanti hanno partecipato per firmare per la raccolta firme per il referendum contro la caccia la referente irpina Sara Spiniello lancia un appello: “Da referente irpina desidero lanciare un appello per poter realizzare più banchetti: se sei avvocato, cancelliere, notaio, parlamentare, sindaco, assessore, consigliere comunale o regionale, dipendente comunale, puoi autenticare le firme al nostro banchetto di raccolta firme. Se qualcuno vuole proporsi può contattarmi in privato sulla mia pagina facebook con un messaggio o con una mail all’indirizzo candidataspiniello@libero.it ne sarei davvero molto felice”

L’articolo Spiniello(Comitato Sì Aboliamo La Caccia): “Cerco avvocati che vogliono autenticare le firme ai banchetti” proviene da irpiniatimes.