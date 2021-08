Nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 agosto, a Torino una pattuglia dei carabinieri è finita su un marciapiede è ha investito una donna. Il fatto è avvenuto in corso Grosseto, angolo via Chiesa della Salute. Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell’accaduto, la volante dei carabinieri stava viaggiando a sirene spiegate per andare su un … Leggi tutto L’articolo Torino, auto…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it