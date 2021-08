Boltiere. L’amministrazione comunale di Boltiere in questi primi otto mesi del 2021 ha stanziato importanti risorse per rinnovare profondamente il paese.

Il Sindaco Osvaldo Palazzini intende sottolineare le somme utilizzate fino a questo momento per alcune opere pubbliche. Come già ricordato negli scorsi mesi, sono stati investiti dal comune circa 210.000 € per gli interventi di manutenzione ed efficientamento energetico della Palestra Atleti Azzurri, per la manutenzione degli impianti del Municipio e del centro civico Aldo Moro, per l’acquisto di nuovi arredi urbani e per interventi sulla viabilità.

Sempre Palazzini pone attenzione sui lavori effettuati alle scuole medie per la messa in sicurezza degli impianti relativi alla normativa antincendio. Lavori necessari i quali hanno richiesto un impegno di 140mila euro. La sicurezza scolastica si dimostra così al centro dell’impegno della squadra amministrativa di Boltiere. Infatti, è bene ricordare che lo stesso importo fu speso anche lo scorso anno per la messa in sicurezza degli impianti della scuola elementare. In due anni di pandemia Boltiere ha investito ben 280.000 € per le scuole. Lavori fondamentali che troppo spesso passano inosservati ma che risultano fondamentali per garantire lo svolgimento delle attività scolastiche.

Infine, l’amministrazione ha stanziato 114mila euro per gli incarichi di progettazione di opere pubbliche. Quest’ultimo importo andrà a coprire le spese necessarie per redigere i progetti per la realizzazione di nuove opere. In questo modo sarà poi possibile essere estremamente veloci per aderire ai bandi che di volta in volta vengono introdotti dagli enti sovracomunali.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE