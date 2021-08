Nella farmacia del Molinello a Termoli, che ha aperto a febbraio scorso, è un continuo via-vai di persone di ogni età che vogliono fare il cosiddetto test antigenico, o tampone rapido. “Molti hanno bisogno del green pass e di conseguenza vengono per questa ragione, ma metà lo fa per senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri e spesso perché accusa i sintomi di un raffreddore o mal di gola e vole togliersi il dubbio”. A parlare è il dottor Pierpaolo Dall’ Acqua, uno dei titolari della farmacia che è partita con i test rapidi lo scorso 5 luglio, e che per alcune settimane è rimasta l’unica a effettuare in città e sul territorio questa tipologia di accertamento, utile per sapere se si si è positivi o negativi al covid.

Ora, dopo un periodo di incertezza in cui ognuno ha fatto il prezzo che ha voluto, in accordo col Ministero alla Salute si è deciso di calmierare il prezzo dell’antigenico portandolo a 15 euro.

“Vengono insegnanti e altre figure professionali che non hanno fatto il vaccino per questioni di salute o per convincimento, e devo dire che i No Vax non li convinci in alcun modo a fare il vaccino, io stesso ci provo ma chi è determinato non cede”.

Ultimamente spopolano anche i test sierologici, ovvero gli esami del sangue – con un responso nell’arco di 15 minuti – per verificare se si sia in possesso degli anticorpi al virus del Sars COV 2. “Sono test che ci richiedono soprattutto quanti hanno paura di fare il vaccino e quanti hanno dubbi di aver preso il covid in forma asintomatica” continua il farmacista Pierpaolo Dall’Acqua, che in questa videointervista traccia l’identikit delle persone in coda per fare i test e sottolinea come dall’autunno “la terza dose di vaccino, che ormai è scontata, verrà fatta direttamente in farmacia”.