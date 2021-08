Cagliari, per la fascia destra di difesa torna di moda un vecchio obiettivo. Ecco di chi si sta parlando nelle ultime ore

Per la difesa del Cagliari non si tratta soltanto Andrea Conti. In caso di fumata nera del laterale del Milan, per cui i rossoblù dovrebbero intromettersi nel derby di mercato tra Sampdoria e Genoa, la società sarda starebbe valutando un vecchio obiettivo.

Come riportato dall’Unione Sarda, si tratterebbe di Paolo Ghiglione, laterale del Genoa. La strada che porterebbe a lui sarebbe certamente più in discesa rispetto a quella che porta a Conti, e per di più il classe ’97 sarebbe un profilo già ben conosciuto da Leonardo Semplici ai tempi della SPAL.

