Cagliari: ufficialmente conclusa la trattativa per un obiettivo a centrocampo. C’è la Spagna nel futuro del giocatore seguito dai rossoblù

Niente Cagliari per Jakub Jankto: il centrocampista ceco è ufficialmente un nuovo giocatore del Getafe. Accostato più volte ai rossoblù come contropartita per portare Giovanni Simeone in Liguria, si trasferisce dalla Sampdoria a titolo definitivo. Ecco il comunicato diramato dai blucerchiati pochi istanti fa:

COMUNICATO SAMPDORIA – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Getafe C.D. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jakub Jankto».

