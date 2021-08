Cagliari-Spezia, tutto pronto per l’esordio nella nuova stagione. I rossoblù cercheranno di sfatare un tabù che li perseguita da 8 anni

Cagliari-Spezia sarà la prima uscita stagionale di Serie A per i padroni di casa, e per i rossoblù il detto “chi ben comincia è a metà dell’opera” in questa occasione ha ancora un peso maggiore. Questo per un tabù che li perseguita da ormai 8 anni.

La formazione sarda, infatti, ha vinto solo una delle sue ultime otto gare d’esordio stagionale in Serie A TIM: 2-1 contro l’Atalanta nel 2013 (2N, 5P). Una grande occasione quindi per provare a invertire il trand, e cominciare nel migliore dei modi.

