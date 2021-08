Il Futsal Noci comunica che il prossimo allematore sarà Pietro Di Bari. Nuova avventura in panchina per Pietro Di Bari che da oggi è ufficialmente il tecnico del Futsal Noci. Di Bari approda alla corte dei presidenti D’Elia e Morea dopo aver chiuso la sua esperienza in Serie B al Futsal Bitonto. “Il motivo per cui siederò sulla panchina del Futsal Noci 2019 – dichiara Di Bari – è perchè ho sposato da subito il loro ambizioso progetto e mi è sembrata una società seria”. Source