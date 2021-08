Calciomercato Lazio, in caso di partenza di Vavro i biancocelesti starebbero pensando al difensore del Malmoe Anel Ahmedhodžić

L’indice di liquidità è ormai un brutto ricordo in casa Lazio. Nella giornata di ieri, le operazioni in entrata sono state sbloccate dalla Covisoc e ciò ha permesso ai biancocelesti di tesserare Hysaj, Felipe Anderson e Romero. Ma il calciomercato della Lazio potrebbe non finire qui.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti, Tare starebbe pensando a un nome nuovo per la difesa in caso di partenza di Vavro. Si tratta di Anel Ahmedhodzic, giocatore del Malmoe. Sullo svedese ci sarebbero anche Napoli e Atalanta, va in scadenza nel 2023 e ha una valutazione sui 4-5 milioni.

