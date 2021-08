347 nuovi positivi su 14.160 test processati e due decessi. Sono i numeri del bollettino epidemiologico diffuso nella tarda mattinata di oggi dalla Regione Puglia.

In provincia di Bari, nelle ultime 24 ore, sono stati 54 i tamponi positivi riscontrati. 39 sono quelli nella provincia di Foggia, 90 nella Bat, 42 in quella di Brindisi, 26 in quella di Taranto e 87 in quella di Lecce.

In Puglia il numero degli attualmente positivi è di 4.479 di cui 156 ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva.

