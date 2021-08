Fabio Lopez si è detto molto curioso dell’avvento di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio nella stagione che sta per iniziare

Fabio Lopez, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della Lazio e del suo nuovo allenatore, Sarri:

Curiosità per vedere Sarri all’opera? Molta. Inzaghi ha fatto un grande lavoro alla Lazio e l’Inter è il premio per ciò che ha fatto. Sarri è molto forte come allenatore e, sotto questo aspetto, può incidere un po’ di più. Sono due tecnici diversi sotto l’aspetto della gestione del gruppo e c’è da capire se le idee nuove porteranno benefici o meno alla Lazio”. »

