Gravissimo incidente all’alba di venerdì a Foresto Sparso. Un diciannovenne ha perso la vita in via Dossale.

Alle 6.30 circa la tragedia: il ragazzo era in sella alla sua moto. Ancora non si conosce la dinamica esatta del sinistro.

Sul posto per i soccorsi, purtroppo inutili, i sanitari del 118 e, per stabilire come sia avvenuto l’incidente, mortale i carabinieri di Bergamo.

Seguono aggiornamenti