Selvino. Berto insieme ai suoi amici è pronto per organizzare una Minimarcia speciale in questo momento particolare in cui è vietato passeggiare tutti insieme come nelle passate edizioni.

In attesa che si possa organizzare la 40esima edizione dell’evento clou dell’estate selvinese ormai dal 1984, il Patron ha creato una nuova formula in cui si invita gli iscritti, dopo aver ritirato i primi gadget tra cui la maglietta presso la Casa di Berto, a ritirare altri favolosi gadget nei tre giorni senza un ordine specifico.

I bambini potranno marciare nei parchi di Osio e Roccolino a Selvino e al Parco di Ama in assoluta tranquillità con l’immancabile palloncino e la canzone della Minimarcia come sottofondo .

Anche quest’anno le iscrizioni sono andate oltre le aspettative e si pensa di raggiungere entro domenica il sold out con quasi 900 iscritti!

Le ultime iscrizioni disponibili sono come consuetudine alla Casa di Berto in Corso Monte Rosa a Selvino dove quest’anno potrete trovare la partenza e arrivo del Trenino di Berto.

Questa nuovo iniziativa, grazie al Patron Angelo Bertocchi che lo ha riportato con gioia e allegria sull’altopiano dopo ben 12 anni, è attiva dallo scorso 6 agosto e ci sarà fino a domenica 22 agosto nei seguenti orari: dalle 10 alle 12, dalle 16:30 alle 18:30 e dalle 21 alle 23.

Il patron Angelo Bertocchi resta comunque rammaricato per non aver organizzato la famosa Passeggiata coi Lupi che comunque saranno presenti in questi giorni per le vie di Selvino grazie all’amicizia decennale con Simonetta e Flavio dell’Allevamento Spirito Libero del cane cecoslovacco.

Nel weekend selvinese potrete inoltre incontrare degli artisti di strada che si sposteranno nel pomeriggio tra i parchi e sabato sera nella ztl con forme luminose per allietare i turisti presenti sull’Altopiano

Tutto ciò è stato reso possibile grazie agli amici sponsor, al patrocino dei Comuni di Selvino e Aviatico, della preziosa collaborazione della Proloco di Aviatico e dei commercianti dell’Altopiano che in questi gironi hanno ricevuto il kit con bandierine e palloncini per addobbare le loro vetrine per rendere colorato questo fine settimana

Angelo Bertocchi infine dichiara : “Sono soddisfatto di aver potuto, nel rispetto delle restrizioni anti covid, regalare ai turisti un evento a colori per tutti i bambini felici di conoscere il nostro splendido altopiano e chi mi conosce sa avrei voluto fare altre iniziative”.