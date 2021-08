Con la recente conclusione della 32esima edizione dei Giochi Olimpici, che hanno mantenuto la dicitura di Tokyo 2020 nonostante si siano rinviati per la prima volta nella storia, l’appuntamento è ora fissato per il 2024, dove a Parigi si terrà la prossima edizione delle Olimpiadi. Quella appena conclusa è stata un’edizione sicuramente difficile da dimenticare, sia per tutte le vicende che l’hanno preceduta sia per i risultati sportivi, con l’Italia che ha ottenuto un ottimo piazzamento nel medagliere grazie alle prestazioni degli atleti azzurri come la judoka Maria Centracchio, alla quale è stata conferita la cittadinanza onoraria di Rocchetta a Volturno per meriti sportivi. La rassegna appena conclusa ha anche segnato il debutto, fra gli sport olimpici, di una disciplina che finora difficilmente era stata associata alle Olimpiadi: lo skateboard, nel quale i giapponesi hanno fatto incetta di medaglie con tre ori, un argento e un bronzo, seguiti dal Brasile con tre argenti. Lo skateboard, ad ogni modo, non è certo l’unico tra gli sport particolari che sono stati praticati a livello olimpionico, così come ci sono numerosi altri sport insoliti dei quali si è presa in seria considerazione la promozione a sport olimpico.

Per esempio, oggi sembrerebbe indubbiamente assurda una competizione di duelli con pistola: eppure, alle Olimpiadi del 1908 e del 1912 tale disciplina trovò spazio. Si trattava, in effetti, di una rivisitazione di quelli che all’epoca erano confronti non troppo risalenti nel tempo, e il bersaglio era costituito, anziché da un contendente, da una sagoma posta a distanza variabile dal tiratore. Ragioni storiche anche dietro alcuni sport equestri: in tempi in cui il cavallo rappresentava ancora il principale mezzo di trasporto, l’importanza dell’animale si rifletteva anche in alcune attività sportive giunte fino alle Olimpiadi. È il caso del polo, sport piuttosto conosciuto e con radici antichissime, che è stato nel programma dei Giochi dal 1900 al 1936. Non altrettanto si può dire di una disciplina più particolare, il salto in lungo e il salto in alto con cavallo, comparso nell’edizione del 1900: tra l’altro, proprio in questa disciplina è stata vinta la prima medaglia d’oro olimpica da un italiano. Hanno trovato la loro strada per le Olimpiadi anche l’arrampicata sulla fune, in programma dal 1896 al 1932, e persino il tiro alla fune, dal 1900 al 1920: al tiro alla fune va inoltre riconosciuto il primato di aver schierato il primo atleta di colore della storia delle Olimpiadi, nell’edizione del 1900.

Fra gli sport che invece vengono associati, in ottica futura, alle Olimpiadi, meritano particolare considerazione gli eSports. L’approccio competitivo al videogaming, infatti, già da anni crea tornei estremamente partecipati e in grado di muovere importanti somme di danaro, e in tempi recenti si era arrivato a immaginare l’inserimento degli eSport anche nella rassegna sportiva per eccellenza, le Olimpiadi. Un primo passo concreto è stato fatto proprio con gli eventi introduttivi di Tokyo 2020: fra maggio e giugno, infatti, si sono tenuti tornei di videogiochi patrocinati dal Comitato Internazionale Olimpico. È stata la prima occasione nella quale dei videogiochi a tema sportivo si sono interfacciati con l’apparato delle Olimpiadi, e in ottica futura si tratta di uno step sicuramente significativo. Sempre in divenire, invece, si ritiene possibile l’inserimento di un altro gioco che difficilmente è associato a contesti come le Olimpiadi, per quanto la sua diffusione sia mondiale grazie soprattutto nella versione online, praticata largamente a ogni latitudine: si tratta del blackjack. Come molti giochi di carte, infatti, anche il blackjack ha una sua componente fortemente competitiva, tale da legittimarne la sua considerazione come sport a tutti gli effetti in maniera non dissimile dal bridge, i cui tornei sono organizzati in una federazione mondiale pur non ancora affiliata al Comitato Internazionale Olimpico.

Infine, tornando agli sport ormai confinati al passato delle Olimpiadi, merita una menzione particolare uno sport acquatico la cui unica apparizione è stata a Parigi 1900: il nuoto a ostacoli. Per quanto strano possa sembrare, infatti, in quell’edizione si pensò di aggiungere alle gare di nuoto anche un percorso di 200 metri nel corso dei quali gli atleti avrebbero dovuto arrampicarsi su una pertica e scavalcare degli ostacoli sia sopra il livello dell’acqua che passandovi sotto in immersione. La difficoltà a seguire una gara del genere fu determinante per bocciarla dopo una sola, per quanto storica, apparizione ai Giochi.