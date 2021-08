PORTO ROTONDO. Chi, stasera, sperava di godersi il dinner show di Jerry Calà al Country Club dovrà rassegnarsi: nel locale, uno dei più gettonati di Porto Rotondo, non ci sarà nessuno spettacolo. Né stasera né per cinque giorni, quelli della durata della sanzione per violazione delle norme contro la diffusione del Covid-19.

Dopo il Just Cavalli di Porto Cervo, arriva lo stop per un altro locale tra i più noti della movida notturna estiva gallurese. Sono stati i carabinieri a scoprire che al Country ci si divertiva senza regole: balli, niente distanziamento, niente mascherina.

Il blitz è scattato nella serata tra mercoledì e giovedì. A Porto Rotondo sono arrivati in forze militari del Reparto territoriale di Olbia, del Nas (Nucleo antisofisticazioni) e del Nil (Nucleo tutela del lavoro) di Sassari. Uno dei tanti controlli di questa estate lungo la costa gallurese. All’interno, almeno un centinaio di giovani. Ballavano e hanno continuato a farlo nonostante la presenza dei carabinieri. I controlli avrebbero messo in rilievo anche carenze di tipo igienico-sanitario. Sono scattate le multe e l’obbligo di chiusura per cinque giorni. (a.se.)

