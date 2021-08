Il Crotone femminile annuncia che Barbara Nardi sara' l'allenatrice per la prossima stagione. IL COMUNICATO Il Crotone Femminile ha una nuova allenatrice: si tratta di Barbara Nardi, che nel prossimo anno guiderà le squalette nella Serie C. Napoletana, classe 1968, la Nardi è un’ex calciatrice che, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera da allenatrice. Curriculum di tutto rispetto, con una promozione in serie A2 col Carpisa Yamamay Napoli, 2 promozioni dalla C alla B con Venus Napoli ed una Coppa Campania sempre col Carpisa Yamamay Napoli. Inoltre ha guidato l’Acf Campania e, nell’ultima esperienza, ha allenato l’Under 17 del Napoli. Dopo aver apposto la firma sul suo contratto, annuale con opzione per… Source