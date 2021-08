Irpiniatimes.it

[Comunicato stampa Vigili del Fuoco]

I Vigili del Fuoco di Avellino, dopo le ore 15’30 di oggi, sono intervenuti a Taurano in piazza Delle Fontane, presso la Chiesa Maria Santissima Assunta, dove per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato il crollo del soffitto ligneo.

Dopo aver effettuato una verifica di stabilità della struttura, la squadra intervenuta ha da prima rimosso alcune parti pericolanti, e poi nonostante la pericolosità della restante parte del soffitto, ha portato in luogo sicuro fuori dalla Chiesa le statue sacre raffiguranti sant’Antonio e Maria Santissima Assunta, alla presenza del Parroco Padre Michele, del Sindaco e di alcuni devoti.

