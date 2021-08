Prima uscita ufficiale stagionale dell’Akragas, che al “Vincenzo Presti”, si impone sulla giovane squadra locale del Gela (1^ Categoria) , del tecnico Mirko Fausciana, con il risultato di 2 – 4.

La compagine dei templi ha schierato un nuovo giocatore: Andrea Punzi, difensore classe ’97, la scorsa stagione in C con la Paganese, cresciuto nella Primavera del Palermo. Il ragazzo non è stato ancora ufficializzato dalla società.

Per il resto, il tecnico Giuseppe Anastasi ha schierato un undici iniziale, che in futuro, potrebbe essere quello titolare, inserendo il bomber Gambino nella ripresa, ed autore di una doppietta personale.

Nel secondo spazio alle seconde linee.

Questo l’undici iniziale:

AKRAGAS: Di Carlo, Punzi, Ferrigno, Pijuka, Cipolla, Martinich, Baio, Lavardera, Lucas, Camacho, Violante.

Reti: La Vardera, Violante (1° tempo), Gambino, Gela, Gambino, Gela,

