Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla guida della Regione proseguendo nel suo giro elettorale nei comuni della Calabria ha incontrato in mattinata Marianna Caligiuri, sindaco del Comune di Caccuri. “Siamo un comune virtuoso per i rifiuti – dice il sindaco – Abbiamo una raccolta differenziata che raggiunge il settanta per cento ma dobbiamo subire lo sversamento dei rifiuti di Cosenza e del suo hinterland in una discarica realizzata al centro di una macchia mediterranea bellissima che ha deturpato un territorio incontaminato. E questo non mi pare giusto”.

Amalia Bruni dal canto ha promesso il massimo impegno alla Caligiuri: “Il problema rifiuti non si risolve con interventi spot ma con un piano regionale serio che preveda incentivi alla raccolta differenziata che deve raggiungere numeri importanti in tutta la Regione, il potenziamento e ammodernamento degli impianti esistenti per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti differenziati e la creazione di ecodistretti. Occorre un cambio di mentalità profonda, bisogna avviare campagne di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini i quali devono rendersi conto che, trattata in modo professionale, la spazzatura diventa una ricchezza per tutti, come é avvenuto con successo in tante realtà italiane. Intanto vedremo di gestire al meglio l’emergenza quotidiana limitando al minimo i disagi per i cittadini ”.