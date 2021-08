Andreazzoli ha parlato nell’immediato pre-partita di Empoli-Lazio: grande felicità per il ritorno del pubblico

Aurelio Andreazzoli, intervistato dai microfoni di Sky poco prima dell’inizio del match di questa sera contro la Lazio, ha espresso tutta la sua gioia per il ritorno in panchina dopo due anni e soprattutto per la presenza del pubblico negli stadi, anche non al cento percento:

«Riprendere a giocare dopo moltissimo tempo è un obiettivo che mi ero dato. Farlo col pubblico è molto soddisfacente, speriamo poi nella totalità»

