Il grande giorno in cui l’Atalanta torna finalmente a giocare in un impegno ufficiale è arrivato. Oggi, sabato 21 agosto alle 20.45, la formazione nerazzurra farà il suo esordio in Serie A contro il Torino. Gli orobici non stanno attraversando uno dei periodi migliori. Tra infortuni, situazioni spiacevoli come la diatriba Gomez-Gasperini e il mercato ancora in fermento, a Zingonia il clima non è dei più distesi.

Il botta e risposta tra il fantasista argentino e il tecnico di Grugliasco sembra concluso senza ulteriori conseguenze con le parole pronunciate dal Presidente Percassi. I problemi fisici di due pedine fondamentali come Hateboer e Zapata, a cui si aggiungono le squalifiche di Toloi, De Roon, Freuler e Delprato non fanno dormire sonni tranquilli al Gasp. Se a questo sommiamo il fatto che il mercato non ha ancora portato in dote gli ultimi tasselli per completare la rosa e dare il cambio ai titolari, in queste prime partite la coperta sarà molto corta.

La formazione che sfiderà il Torino di Juric, a meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe essere fatta. Tra i pali ci sarà il nuovo acquisto Musso, in difesa agirà il terzetto formato da Palomino, Demiral e Djimsiti e a centrocampo spazio al tandem Pessina–Pasalic. Sulle fasce il mister punterà sulla spinta di Maehle e Gosens mentre in attacco Ilicic e Miranchuk proveranno a innescare la fantasia di Muriel.

Dall’altra parte l’allievo Juric proverà a mettere in difficoltà il maestro Gasperini con un modulo a specchio. In porta ci sarà Milinkovic Savic, davanti a lui Buongiorno, Bremer e Izzo. In mezzo al campo Mandragora e Linetty dovrebbero vincere la concorrenza di Rincon. Singo e Ola Aina saranno le ali (non al meglio Ansaldi per un problema muscolare). In avanti Lukic e Pjaca alle spalle di Belotti. Il bomber bergamasco è ancora dolorante alla caviglia però proverà a stringere i denti, vista l’assenza di Zaza.

I due precedenti andati in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino hanno sorriso all’Atalanta. Nella prima occasione è entrato nei libri di storia il clamoroso 0-7 della stagione 2019-2020, rifilato dalla squadra di Gasperini alla truppa di Mazzarri. Una tripletta di Ilicic, una doppietta di Muriel e le reti di Gosens e Zapata hanno messo in ginocchio i granata. La scorsa stagione invece Torino-Atalanta è terminata 2-4 per la Dea con i gol di Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon.

Ora però inizia un nuovo campionato, i valori e le motivazioni sono cambiate e le squadre daranno il massimo per iniziare nel migliore dei modi il campionato di Serie A.