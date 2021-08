SASSARI. Camilla Serafini ha 28 anni, ha sconfitto per due volte il linfoma di Hodgkin ma non è bastato: questo tumore del sistema linfatico è tornato e adesso lei per curarsi deve sottoporsi a una terapia costosissima non coperta dal servizio sanitario nazionale. Per due volte ha affrontato il male con la chemioterapia tradizionale, ma adesso sono riaffiorate le conseguenze del trapianto di fegato cui si sottopose da ragazzina, dopo 6 anni di sofferenze per un’epatite autoimmune gravissima. Per ogni seduta paga 15mila euro, ne servono altri 150mila: “E’ umiliante – dice Camilla – ma per continuare la cura devo chiedere aiuto. Voglio vivere”. Così, per aiutare Camilla, è stata aperta una raccolta di fondi.

