A.ri.bi. torna a chiedere lumi sul futuro della pista ciclabile della Valle Seriana.

L’associazione bergamasca per il rilancio della bicicletta da tempo ne chiede la riapertura, con la definitiva sistemazione dei ponti, per assicurare il diritto di muoversi in sicurezza nella zona.

“L’ente gestore e le istituzioni coinvolte si saranno pure attivate per intervenire, ma oltre all’adempimento degli aspetti formali è necessaria un’azione sostanziale, visto e considerato che per i ponti lungo la ciclabile la manutenzione è una questione che si ripropone negli anni – sottolineano -. Auspichiamo perciò non solo degli interventi di ripristino, ma una revisione complessiva, per evitare continui stop & go di un’infrastruttura così frequentata innanzitutto dai cittadini della Valle e attrattiva anche fuori provincia”.

La richiesta è quella che venga predisposto nel più breve tempo possibile “un pubblico prospetto con scadenze precise degli interventi di ripristino e manutenzione. Diversamente noi non ci stiamo e a gran voce chiediamo la grande mobilitazione di chi invoca la sistemazione e l’attenzione mediatica che anche la Valle Seriana merita. In primis appunto, il diritto dei suoi residenti ,di muoversi in sicurezza, poi per tutti quei turisti, cicloturisti che durante questi mesi avrebbero potuto sceglierla come meta di gite giornaliere o di più giorni (come suggerito anche da guide edite da pochi anni) incentivando così il turismo in tutti i suoi aspetti”.

Per dare ancora più credito e forza alla propria richiesta, A.ri.bi. si è anche appoggiata alla piattaforma change.org, dove ha lanciato una petizione che in poco più di 3 giorni ha già superato le mille sottoscrizioni.