A poche ore dal fischio di inizio tra Empoli e Lazio, mister Maurizio Sarri ha diramato la lista dei suoi convocati: c’è Correa, così come Felipe Anderson che dovrebbe aver risolto i problemi burocratici candidandosi per una maglia da titolare in attacco.

La lista completa:

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, André Anderson, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Felipe Anderson, Immobile, Moro, Muriqi, Pedro, Romero.

