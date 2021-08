Manca pochissimo alla prima di campionato della Lazio, Luka Romero posta sui social tutta la sua voglia di scendere in campo

Poche ore e si comincia. La Lazio che questa sera scenderà in campo alle 20:45 per affrontare la neo promossa Empoli di Andreazzoli. Tra i nuovi acquisti convocati balza all’occhio Luka Romero, 16 anni tanta grinta e voglia di scendere in campo.

Così come testimonia il post pubblicato sul proprio account Instagram: «Prima partita di campionato e non vedo l’ora!».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luka Romero (@lukaromero10)

