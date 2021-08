Sfottò per Andreazzoli da parte dei tifosi della Lazio durante il match contro l’Empoli. Il riferimento non può non essere al 26 maggio

«26 maggio, che giornataccia. Volevi alzarla, l’hai pressa in faccia», questo il coro cantato dai supporters biancocelesti presenti allo stadio Castellani. Un ricordo del passato che rappresenta un mix all’euforia di essersi tornati allo stadio e di aver visto un bel primo tempo della squadra di Sarri.

