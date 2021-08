Irpiniatimes.it

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, con un post su Facebook, danno il benvenuto alla nuova Dirigente Reggente dell’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino, Catia Capasso. Professionista di grande esperienza, dimostra un’ottima capacità organizzativa con straordinarie qualità di leadership educativa e gestionale, oltre che conoscitrice di questa realtà scolastica con la quale si annoverano numerose attività di continuità didattico-educativa con l’Istituto Superiore di Grottaminarda e Frigento, in cui Capasso è stata a lungo Dirigente Titolare.

Al contempo si coglie l’occasione per ringraziare il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Luisa Franzese per il tempismo nelle nomine, per garantire un ottimo avvio del nuovo anno scolastico e dare modo agli stessi dirigenti di riorganizzarsi.

In data 3 agosto il Sindaco Cobino scriveva al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per segnalare l’urgenza di assegnare un Dirigente all’Istituto San Tommaso d’Aquino in quanto negli ultimi due anni se ne sono avvicendati tre, dei quali uno Reggente, e le difficoltà a cui si rischiava di andare incontro dal primo settembre a causa della Dirigenza rimasta scoperta.

In data 11 agosto, il Direttore Regionale provvedeva al conferimento delle reggenze su tutte le scuole rimaste scoperte, evitando disagi per l’avvio del nuovo anno scolastico e difficoltà per la gestione degli importanti finanziamenti ricevuti dalle scuole durante il periodo estivo finalizzati a garantire, con la propria autonomia, un anno scolastico in sicurezza.

Si ricorda anche l’importante Avviso del MIUR, in scadenza, per quanto riguarda il cablaggio Wi-Fi e le altre tecnologie volte a superare le barriere digitali ed informatiche, precisando che l’Amministrazione comunale è impegnata a cogliere tutte le opportunità di propria competenza per rendere sempre più accoglienti, efficienti, funzionali e sicuri tutti gli edifici scolastici.

