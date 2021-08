Il Campobasso saluta la Coppa Italia nel turno preliminare. Ma può essere soddisfatto di quanto fatto vedere all’esordio assoluto in categoria superiore. Il risultato dice 2-1 per il Grosseto, abile a sfruttare due delle rare occasioni da rete create. Ai punti, però, la squadra di Cudini avrebbe meritato almeno un pareggio, quanto meno per la mole di opportunità nitide costruite. Da rivedere qualcosa in fase difensiva, i gol beccati hanno messo in mostra qualche lacuna. Ma c’è tempo e modo per lavorarci su.

I toscani ringraziano il proprio bomber Moscati che sigla la doppietta personale al 22′ e al 45′, partendo in entrambe le occasioni da sinistra. In mezzo, l’occasionissima di Emmausso finita di poco al lato e l’incornata a sfiorare il sette di Parigi. Manovra piacevole, trame ordinate, anche e soprattutto nella ripresa, quando i padroni di casa si rintanano nella propria metà campo.

Ancora Emmausso va vicinissimo al gol che riaprirebbe il discorso qualificazione. Come Tenkorang, che appena entrato si ritrova a tu per tu col portiere ma perde il passo. Fino al finale al cardiopalma, in cui Vitali trova la marcatura grazie a una staffilata poderosa dal limite dell’area e in pieno recupero Fabriani dà l’illusione del pareggio che non avrebbe fatto una grinza.

Domenica prossima parte il campionato e sarà subito esame tosto in casa dell’Avellino. Si giocherà alle 20.30.

GROSSETO 2

CAMPOBASSO 1

GROSSETO: Barosi, Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro, Fratini (80′ Artioli), Cretella, Serena (69′ Ghisolfi), Marigosu (59′ Piccoli), Scaffidi (59′ Dell’Agnello), Moscati (80′ Salvi).

ALL.: Magrini

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Candellori, Nacci (59′ Bontà), Giunta (80’ Tenkorang), Liguori (59′ Di Francesco), Parigi (69’ Rossetti), Emmausso (69′ Vitali).

ALL.: Cudini

ARBITRO: Perri di Roma

MARCATORI: 22’ e 45’ Moscati (G), 88’ Vitali (C).

FOTO US GROSSETO 1912