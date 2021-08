Non è un addio, solo un arrivederci. James e Leyla Smith torneranno molto presto nel piccolo borgo presilano.

I due medici americani, dopo la splendida accoglienza avuta dai cittadini selliesi, hanno confermato quanto promesso: faranno medicina nella presila catanzarese.

Un epilogo non scontato e salutato dalle belle parole del primo cittadino Davide Zicchinella. Ha detto il consigliere provinciale: ” Non è facile descrivere questi 10 giorni passati insieme ai due colleghi medici, ed ora amici americani, James e Leyla Smith. Siamo stati letteralmente travolti dai sentimenti e dalle emozioni. Ci siamo detti cose bellissime che rimarranno per sempre nei nostri cuori. Ci siamo scambiati gesti di intesa come si fa tra vecchi amici. Sellia è entrata nei loro cuori prepotentemente e indelebilmente come loro nei nostri.E grazie a loro sono entrati nell’orbita di Sellia tante altre belle persone. Tanto belle quanto importanti. Ricercatori di fama internazionale, che operano in Italia ed all’estero, anche loro stregati dal nostro borgo. Stamattina James Smith e Leyla ripartono per Atlanta, ma con una voglia pazza di ritornare presto, per iniziare a svolgere il mestiere più bello del mondo nel nostro borgo, che come hanno detto loro, vivendoci, non si può che amare follemente “.

I due dottori americani hanno conosciuto per la prima volta Sellia solo su internet e hanno deciso di trasferirsi qui dopo aver constatato ciò che si fa per i bambini e anziani.