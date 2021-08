Razvan Marin ha accusato un fastidio durante l’allenamento ed è a rischio per Cagliari-Spezia: per fortuna c’è Kevin Strootman

Il Cagliari continua ad allenarsi per affrontare la prima gara di campionato contro lo Spezia. Come già risaputo, il centrocampo rossoblù cigola e non si può considerare ancora del tutto completo. Ieri, a tre giorni dalla sfida contro i liguri, Razvan Marin ha saltato la sessione di training in via precauzionale per un fastidio accusato alla coscia destra.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna dell’Unione Sarda, non sarebbe nulla di grave e oggi il rumeno dovrebbe già rientrare. Ciò che, però, fa riflettere è il fatto che Leonardo Semplici si sia momentaneamente ritrovato con solo quattro centrocampisti, tra cui Nahitan Nandez. Tuttavia una certezza c’è: Kevin Strootman, che si è guadagnato il suo posto saldo durante il ritiro estivo a Pejo… in campo e non solo.

