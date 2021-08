Per la prima serata in tv, sabato 21 agosto alle 20.45 in esclusiva su DAZN, in streaming live e on demand, verrà trasmessa la partita di calcio tra Torino e Atalanta, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.

RaiUno alle 21.25 riproporrà “La musica che gira intorno”, con Fiorella Mannoia. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Il Prezzo della vendetta”; su RaiTre alle 21.20 “Lo scandalo Kennedy”; su Canale5 alle 21.20 “Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile”; su Italia1 alle 21.15 “Ritorno al futuro”; su Rai4 alle 21.20 “Vita segreta di Maria Capasso”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Tempesta d’amore”; su Iris alle 20.35 “Psycho”; e su Italia2 alle 21.10 “Morte a 33 giri”.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21 andrà in scena lo spettacolo “The Legend is Back”. The Legend, un’ anziana rockstar degli anni Settanta interpretata da Gene Gnocchi, torna sul palco, dopo anni di silenzio, nella speranza di risolvere i suoi problemi economici. Ma i tempi sono cambiati e tutto gli rema contro e il risultato è uno show surreale.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 la soap “Una vita”; su La7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey”; su La7D alle 21 la serie “Lie to me – Battere il diavolo” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Festivalbar 2001”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.