Inizia oggi l'avventura alla Lazio Cup per l'Under 18 LND, in arrivo a Sora dal raduno di preselezione svoltosi ieri a Roma. Lo stage nella Capitale, terminato con l'amichevole a ranghi contrapposti, ha fornito le indicazioni necessarie al tecnico Giannichedda per scegliere i ventitré calciatori classe 2004 che parteciperanno alla 13ª edizione del torneo al via tra tre giorni: martedì l'esordio col Benevento (ore 16.30), mercoledì la sfida col Crotone (ore 9.30) e giovedì l'ultimo impegno del girone contro la selezione del Canada (ore 9.30). Tutti gli incontri si giocheranno al Comunale di Casalattico (FR), lo stesso impianto che ospiterà gli allenamenti della Rappresentativa in programma… Source