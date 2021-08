E’ davvero tutto pronto il per 4° Autoslalom Città di Alessandria della Rocca.

Si sono tenute le consuete verifiche, propedeutiche alla gara, che avrà il suo via questa domenica di agosto.

Nella cittadina agrigentina hanno sfilato così i piloti che si sfideranno tra i birilli, sulla Strada Statale 118 Corleonese Agrigentina, dal km. 88,700 al km. 91,650. Via libera per ben 69 vetture.

Il 4° Autoslalom Città di Alessandria della Rocca, che assegna punti per il Campionato Siciliano e per lo Challenge Paliké, vede in prima linea la Muxaro Corse, organizzatore, e il Team Paliké, co-organizzatore.

Il pilota da battere è certamente Giuseppe Giametta, del T.M. Racing che va a caccia di punti preziosi per il campionato. Un’occasione importante vista l’assenza di Girolamo Ingardia.

A difendere i colori della Trapani Corse ci sarà, invece, Nicolò Incammisa, che proverà ad ottenere l’ennesimo podio della sua carriera. Attenzione, però, ad Antonio Di Matteo, che con la sua Gloria C8 Suzuki, può regalare tante emozioni.

Un occhio di riguardo meritano, anche, Vincenzo Leto, alla guida della Elia Avrio ST 09 Suzuki, Michele Poma (Suzuki Ghipard) e Salvatore Arresta (Suzuki Ghipard).

Il 4° Autoslalom Città di Alessandria della Rocca, che si svolgerà in tre manches, vedrà in pista anche i piloti locali, della RO RACING, Vincenzo Maniscalco (Mini Cooper), Salvatore Milioto (Renault Twingo RS), Giuseppe Cacciatore (Renault Clio WLM).

Appuntamento, dunque, a domani, con la manifestazione che inizierà con le tre vetture apripista, Giuseppe Livreri (03), su Peugeot 106 R., Mario Pisa (02), su Fiat 126 Suzuki, e Stefano Sutera (01), su Barbone 001 Suzuki.

