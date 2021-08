Il possibile passaggio di Correa all’Inter continua a far discutere e non poco: a dire la sua è stato Lele Adani

Il possibile passaggio di Correa all’Inter continua a far parlare e non poco. A dire la sua sulla trattativa è stato Daniele Adani, ex difensore dei nerazzurri, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

«Thuram o Correa? Io andrei su Muriel, ma anche i primi due hanno senso: il francese perché è un attaccante di ‘tutte cose’, fa il centravanti o l’appoggio a uno come Dzeko; il secondo perché ha i colpi».

