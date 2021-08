Le segreterie provinciali della Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, unitamente alla lista civica Camillo Bertocchi Sindaco, comunicano che il candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative del comune di Alzano Lombardo sarà l’attuale sindaco Camillo Bertocchi.

“Camillo Bertocchi è la migliore candidatura che potessimo avere per la nostra coalizione – fanno sapere dallo schieramento – vista la lunga esperienza politico amministrativa e il grande lavoro svolto sul territorio, l’affidabilità, il temperamento e la capacità di governo dimostrata durante tutti i cinque anni di mandato, ma soprattutto durante il periodo drammatico della pandemia. Ringraziamo il Sindaco per la rinnovata disponibilità data e siamo certi che grazie all’affiatamento con i consiglieri che hanno dato disponibilità di riconferma e l’entusiasmo dei nuovi candidati, sarà in grado di raccogliere il gradimento della maggioranza degli alzanesi alle prossime elezioni”.

“Ringrazio la Lega, i partiti di centrodestra e la componente civica per la fiducia che mi hanno rinnovato –aggiunge il diretto interessato, Camillo Bertocchi – e ringrazio tutti coloro con i quali ho collaborato in questi anni, che sono stati per me come una famiglia. Abbiamo garantito stabilità e affidabilità al comune in questi anni così difficili, guardando con serietà alla sostanza e non raccogliendo mai inutili provocazioni. Il lavoro intrapreso necessita di essere concluso con decisione per proiettare Alzano nel futuro con grandi progetti nell’ambito sociosanitario, ambientale e della sicurezza, ma anche e soprattutto coi miglioramenti sulle piccole cose quotidiane, che sono quelle su cui più ci siamo concentrati e che più qualificano la città. Con la nuova squadra fatta di tante ottime professionalità, sono certo che faremo bene con rinnovato entusiasmo. W Alzano Sempre!”.

Lo schieramento ha poi continuato nella propria nota: “Il centrodestra alzanese ha da sempre scelto di non celarsi dietro altri nomi, per un fatto di lealtà e trasparenza nei confronti dei cittadini e anche in questa tornata elettorale con trasparenza si presenterà unito con i propri simboli di partito. Nella squadra è presente anche un’importante componente civica riunita nel nome ‘Camillo Bertocchi Sindaco’, fatta di persone che pur non identificandosi nei partiti, mette a disposizione la propria professionalità per un progetto di città e di amministrazione condiviso, che si è dimostrato solido nei principi e concreto coi fatti. La competizione elettorale vive sul confronto delle idee e delle posizioni, confronto che non significa per forza scontro, ecco il motivo per il quale in un periodo così cruciale per il futuro delle nostre comunità garantiremo la massima serietà, replicando se sarà necessario farlo, ma soprattutto offrendo un atteggiamento positivo e propositivo per il futuro di Alzano Lombardo”.