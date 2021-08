Si è presentata ai nastri di partenza della stagione 2021/22 la WithU Bergamo. Al Lazzaretto la squadra si è sottoposta prima al tampone rapido (nessun positivo riscontrato) e poi al tampone molecolare prescritto dai protocolli federali. In seguito c’è stato un incontro tra Società, staff e giocatori in cui era presente anche un piccolo gruppo di tifosi che ha salutato i nuovi arrivati.

Il primo a parlare è stato il Presidente Enzo Galluzzo, il quale ha portato il saluto di tutto il Consiglio di Amministrazione di Bergamo Basket 2014. Nella pianificazione della prossima annata ha sottolineato tre aspetti importanti: il desiderio di riscatto e di rivalsa che la società vive dopo la retrocessione della scorsa stagione, la voglia di trasmettere queste sensazioni ai nuovi arrivati chiedendo impegno e motivazioni per riportare in città e nella tifoseria energia ed entusiasmo. Per ultimo ha sottolineato l’importanza della metafora dell’hashtag #AnimaBergamo appositamente coniato per la stagione, simbolo di una città che ha messo la propria anima davanti a tutto e tutti.

Poi è arrivato il turno del General Manager Gianluca Petronio che ha dato il suo benvenuto ai presenti, ricordando la genesi di questa squadra. Quando il 22 luglio il CdA, ha dato il suo mandato alla costruzione della squadra, si è voluto partire da un profilo di allenatore con esperienze passate vissute sulla piazza, ma soprattutto con un comprovato curriculum di serie A.

Devis Cagnardi è il profilo giusto per continuare a mantenere uno standard tecnico gestionale superiore e provare a non disperdere quanto BB14 ha fatto in questi anni di Serie A2 dentro e fuori dal campo. La risposta del mercato è stata concreta: in pochi giorni sono stati presi quei giocatori che accontentassero i principi di una squadra con elementi esperti nel campionato di serie B, ma con ambizioni da serie A.

Ha chiuso gli interventi il tecnico Devis Cagnardi, insistendo molto sulle motivazioni di tutti i partecipanti alla squadra. Ha evidenziato l’importanza degli elementi più esperti, sottolineando il senso di responsabilità ed impegno, non solo quello individuale, ma piuttosto quello che serve per mettere a regime ed in tempi brevi un gruppo totalmente nuovo. Il Coach ha delineato in breve le tappe della pre-season e ha ribadito la necessità di un buon lavoro per rendere il gruppo performante e adeguato ad un campionato certamente impegnativo.

Primo appuntamento in calendario l’amichevole di sabato 28 agosto contro la Juvi Cremona, mentre la prima uscita ufficiale è prevista per domenica 12 settembre, con la gara di Supercoppa di B contro Desio. Al termine del raduno, spazio alle fotografie di rito.