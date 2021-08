Irpiniatimes.it

(di SaGi) Piero Braglia è soddisfatto nel post gara contro il Sorrento (amichevole terminata 3 a 0). Il tecnico biancoverde ha così commentato davanti ai giornalisti: “Abbiamo fatto bene, l’importante è che non sia sia fatto male nessuno – afferma – Dal mercato stiamo aspettando giocatori con caratteristiche adeguate per fare nuove cose, se poi non arrivano senza lamentarci ci adegueremo. Poi, al di là di moduli, nel calcio bisogna correre e dobbiamo migliorare la nostra condizione. È chiaro che se si chiede ad altri calciatori di adattarsi ad un ruolo si crea casino. Aspettiamo degli elementi per mettere in campo quello che vogliamo fare”.

L’articolo CALCIO AVELLINO – Braglia: “Sto aspettando determinati giocatori, ma senza lamentarmi…” proviene da irpiniatimes.