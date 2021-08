Irpiniatimes.it

(di SaGi) Vincenzo Plescia è uno dei volti nuovi in casa Avellino. L’attaccante ex Vibonese ha così commentato nel post gara contro il Sorrento:“Sono felicissimo di approdare all’Avellino. Si è venuto a creare un grande gruppo e mi hanno accolto nel migliore dei modi, in particolar modo con i palermitani. Contento di lavorare con Braglia che è uno dei migliori allenatori in circolazione. Non guardo molto i social, sono carico. Mi ispiro a Cavani …”

