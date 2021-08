Irpiniatimes.it

SaGi – AVELLINO-SORRENTO: 3-0

AVELLINO (4-3-2-1): Forte; Ciancio, Sbraga, L. Silvestri, Tito; Carriero, De Francesco, D’Angelo; Kanoute, Mastalli; Plescia. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Aloi, Gagliano, Dossena, Bove, Messina, Maniero, Capone, Matera, Mignanelli. All.: Braglia.

SORRENTO(4-2-3-1): Del Sorbo; Cesarano, Calabrese, La Monica, Cacace, Acampora, De Marco, Mezavilla, Selvaggio, Cassata, Liccardi. A disp.: Volzone, Falanga, Manco, Spina, Mansi, Virgilio, Di Lorenzo, Procida, Guidoni. All.: Cioffi.

MARCATORI: 30’pt D’Angelo (Rig), 37’st Messina, 38′ st Matera

Nuovo test amichevole per l’Avellino al Partenio-Lombardi contro il Sorrento degli irpini Angelo e Renato Cioffi.

Mister Braglia inizia le prove per il Campobasso. Nel match contro la formazione molisana mancheranno Dossena, Aloi e Maniero squalificati. I lupi – contro i costieri – si schierano con un inedito 4-3-2-1: Forte in porta, Ciancio, Silvestri, Sbraga e Tito dietro. Carriero, De Francesco e D’Angelo in mediana. Kanoute e Mastalli alle spalle di Plescia.

LA GARA – Dopo un tentativo al 4′ minuto di gioco di Tito da dimenticare, è Kanoute a rendersi pericoloso al 14esimo. L’ex Palermo e Casertana va via in velocità e dopo un doppio passo calcia. Del Sorbo si oppone. Applausi dagli spalti.

Dopo qualche minuto, nuovo tentativo dei lupi con Carriero.

Al 30′ Acampora atterra Carriero in area, rigore per i lupi. Dal dischetto D’Angelo realizza il vantaggio. 1 a 0 per i lupi.

SECONDO TEMPO – Nella seconda frazione girandola di sostituzioni in casa Avellino. Mister Braglia manda in campo anche Gagliano e Messina alle spalle di Maniero schierando i suoi con il 4-3-2-1.

Al 14′ è Gagliano a stoppare e calciare di potenza. Grande conclusione da parte del calciatore scuola Cagliari.

Al 15′ e al 20′ ci provano Mignanelli e Matera senza fortuna.

Nella ripresa esordio anche per Bove, il centrale di origini irpine prende il posto di Sbraga.

Al 33′ esordio per il giovanissimo Capone. Il ragazzo di Montella prende il posto di Mastalli.

Al 37′ conclusione di Maniero, il portiere ribatte e sulla sfera si avventa Messina che realizza il raddoppio.

Un minuto dopo Matera arriva al limite dell’area e realizza il 3 a 0.

Termina così questo nuovo match amichevole. Da domani nuovamente testa al mercato. Si attende l’arrivo di Micovschi.

L’articolo Calcio Avellino, tris al Sorrento in amichevole proviene da irpiniatimes.