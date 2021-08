Junior Messias e Andrea Cistana, obiettivi del Cagliari, finiscono nel mirino del Torino e della Fiorentina

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato e i vari club di Serie A sono pronti a fare gli ultimi movimenti lampo per rinforzare le proprie compagini. Il Cagliari, nelle ultime settimane, ha mostrato particolare interesse per Junior Messias del Crotone e Andrea Cistana del Brescia ma deve fare attenzione perché in agguato ci sono rispettivamente Torino e Fiorentina che non vedono l’ora di portare a casa il lauto bottino.

