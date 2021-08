Calciomercato Lazio, la Fiorentina vorrebbe mettere Domenico Berardi a disposizione di Italiano prima della fine del mercato

Domenico Berardi non ha preso parte ieri al successo del Sassuolo in casa del Verona. Il giocatore, al momento fuori per infortunio, potrebbe aver quindi perso l’occasione di indossare per l’ultima volta la maglia neroverde. Le voci di mercato sul suo conto non accennano a placarsi.

Il club maggiormente interessato sarebbe la Fiorentina, pronta a tentare il tutto per tutto in questi ultimi giorni di mercato per regalare a Italiano maggior imprevedibilità nel reparto offensivo. Sull’esterno del Sassuolo si è fatto anche il nome della Lazio.

