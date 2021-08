Fabio Caressa, giornalista e telecronista Sky Sport, ha commentato su Instagram gli anticipi di Serie A, tra cui Empoli Lazio

Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, tra le storie del proprio account Instagram ha commentato i vari anticipi di Serie A, tra cui quello che ha visto protagoniste Empoli e Lazio. In particolare si è soffermato sul gioco di Sarri e su Luis Alberto. Ecco le sue parole:

«Bene in attacco la Lazio, meno bene in difesa ma sappiamo che per imparare i movimenti di Sarri ci vorrà del tempo. Il tecnico dovrà risolvere anche la questione Luis Alberto e lo farà. A lui quel tipo di giocatore piace però lo spagnolo deve essere più disciplinato tatticamente»

