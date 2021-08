Irpiniatimes.it

L’estate è la stagione che si attende per l’arrivo di eventi, ma anche per la possibilità di poter finalmente uscire e sfoggiare abiti colorati ed alla moda. Con l’arrivo del caldo, però, gli abiti lunghi estivi sono spesso visti come qualcosa da cui scappare, qualcosa che non possa far sentire freschi. Dunque,un’ottima soluzione per essere alla moda ma non per la comodità. Non è assolutamente così, invece: scegliendo il giusto modello e, soprattutto, valutando come abbinare al meglio l’intero look, si potrà sicuramente creare una combo perfetta.

Prima di tutto, che si tratti di un abito formale o di un abito da tutti i giorni, anche se lungo può offrire una comodità unica e,soprattutto, se si sceglie il giusto tessuto, si può anche stare comodi e freschi. Il tutto, ovviamente, senza rinunciare mai alla bellezza del capo d’abbigliamento e alla possibilità di essere fashion. Twinset.com offre tantissimi modelli di vestitilunghi estivi, tutti di colori diversi e, soprattutto, di tessuti diversi. Ce n’è uno per ogni occasione, per fare un’ottima figura grazie alla classe ed allo stile ricercato che il brand ha saputo mantenere negli anni.

Si tratta di capi Made in Italy, motivo in più per comprendere effettivamente la qualità di questi prodotti che saranno poi la chiave del successo per ogni tipo di look. Nella selezione proposta dal brand è possibile trovare abiti lunghi con stampe a fiori, abiti in plissè, creponne, crêpe e tantissimi altri modelli ancora. Da non dimenticare anche la tuta in tessuto per chi ama uno stile più rock. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Le fantasie sono, ad esempio, quella in animalier, quella a fiori oppure ancora i classici ed intramontabili monocolore. Con quelli non si potrà mai sbagliare.

Un consiglio utile per essere sempre al top con il look che si vuole presentare è quello, in primis, di utilizzare accessori semplici e poco vistosi quando si indossano abiti un po’ più estrosi. Insomma, in questo caso l’accessorio dovrà fare da contorno. Mentre per quanto riguarda gli abiti più classicicome, ad esempio, i sopra citati monocolore, il consiglio è quello di dare un tocco di luce in più con accessori brillanti o magari un po’ più vistosi. Questo per poter spezzare e, quindi, dare un’immagine chiara e soprattutto elegante. Facendo in questo modo, con un abito elegante lungo non si potrà mai sbagliare, soprattutto se si sceglie il modello di scarpe più adatto al proprio stile.

